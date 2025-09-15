القليوبية تدعم التأمين الصحي بعيادات ووحدات جديدة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات الصحية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي، بحضور الدكتورة رشا مصطفى مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى جانب رئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية ورئيس حي غرب شبرا الخيمة.

تأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة للمواطنين.

خلال جولته في مدينة القناطر الخيرية، افتتح المحافظ العيادة الشاملة الجديدة بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تم نقل جميع التخصصات من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، مع إضافة تخصصي الرمد والأسنان لأول مرة لخدمة أهالي المنطقة.

تضم العيادة عدة تخصصات من بينها العظام، الباطنة، الممارس العام، والأنف والأذن، والأطفال، والنفسية، والعصبية، والصدرية، فضلًا عن صيدلية متكاملة ومعمل تحاليل ومخزن أدوية، وتستقبل العيادة نحو 500 منتفع يوميًا.

وقد تم تنفيذ أعمال التطوير بمشاركة مجتمعية من جمعية إنسان الخيرية بالقناطر الخيرية، ما يعكس دور الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في تحسين الخدمات.

وفي حي غرب شبرا الخيمة، افتتح محافظ القليوبية وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى النيل والتي تضم 14 سريرًا مجهزًا بالكامل لتقديم خدمة متكاملة لمرضى الفشل الكلوي والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم.

كما افتتح وحدة متخصصة لعلاج أورام الكبد تضم 10 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وهو ما يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة ويوفر خدمات علاجية متخصصة دون الحاجة إلى الانتقال للمستشفيات المركزية في القاهرة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة، وتأتي في إطار التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية وتعزيز خدمات التأمين الصحي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى جميع المراكز والمدن.