الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه الدكتور مظهر حمادي، موفد الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر نائبًا عن الأمين العام، فعاليات برامج التدريب المخصصة لتنمية مهارات شيوخ المعاهد الأزهرية، والتي تُنفَّذ من خلال إدارة التدريب بقطاع المعاهد الأزهرية تحت إشراف الدكتور شريف سميح، مدير الإدارة العامة للتدريب التربوي.

وشهدت المتابعة حضور كلٍّ من الدكتورة آمال عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة، بالإضافة إلى مرافقة عبد الباقي الحداد، مسؤول أمن المنطقة، لرئيس الإدارة المركزية وموفد مشيخة الأزهر خلال الجولة.

وتضمنت جولة المتابعة المرور على قاعتي تدريب تابعتين لإدارة الجودة، تناولت إحداهما موضوع “خرائط المنهج” حاضر فيها مدحت عبد الوهاب، المراجع الخارجي بهيئة ضمان الجودة، فيما تناولت القاعة الأخرى موضوع “نواتج التعلم” بالمعاهد المدرجة ضمن خطة جودة التعليم، وألقى المحاضرة الدكتور عمرو عبد الغني، العضو الفني بإدارة جودة التعليم بالمنطقة.

كما شملت الجولة متابعة إجراءات نقل العمل إلى المبنى الإداري الجديد، وذلك في إطار خطة المنطقة لتطوير بيئة العمل وتهيئة مناخ إداري وتعليمي أفضل يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة.

وأكد الدكتور مؤمن الهواري خلال الجولة أن هذه المتابعات تأتي في إطار استراتيجية الأزهر الشريف لتطبيق معايير الجودة وتحقيق أعلى مستويات التطوير المهني للعاملين بالمعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات شيوخ المعاهد يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالعملية التعليمية، وضمان مخرجات تعليمية تتوافق مع متطلبات العصر.

وتأتي هذه الجهود في سياق خطة شاملة ينفذها الأزهر الشريف لدعم العملية التعليمية وتطوير نظم التدريب المستمر للعاملين، بما يسهم في تحقيق رسالة الأزهر الوسطية ونشر العلم والمعرفة وفق أعلى معايير الجودة.