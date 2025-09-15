محافظ أسوان: 12 ألفا و470 سودانيا غادروا مصر إلى وطنهم

أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ترتكز على تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة أمام مواطني دولة السودان الشقيق لإنهاء رحلات عودتهم الطوعية إلى وطنهم، لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تيسير 12 رحلة قطار من محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلى محطة السكك الحديدية بالسد العالى شرق بأسوان، وذلك بإجمالى 12 ألفًا و470 مواطنًا سودانيا، تم نقلهم من السد العالى إلى مدينة أبو سمبل السياحية، ومنها إلى ميناء قسطل البرى عبر 277 أتوبيسًا و25 سيارة وذلك فى الفترة من 22 يوليو الماضى، وحتى 13 سبتمبر الحالى، وفى نفس الوقت جرى زيادة عدد الرحلات من رحلة واحدة أسبوعياً إلى 3 رحلات أسبوعية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذه الجهود تتم أيضاً وفق متابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل منظم وسلس، مع توفير كافة سبل الراحة والرعاية الإنسانية للأشقاء السودانيين أثناء فترة تواجدهم وحتى مغادرتهم، مؤكداً على أن الدولة المصرية تحرص على أن يتم استقبال ورعاية الأشقاء السودانيين فى مناخ إنساني وأخوى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والسودانى، وبالتوازى فإن المحافظة لن تدخر جهداً فى مواصلة العمل الجاد والمكثف بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان استمرار تدفق الخدمات وتيسير كافة الإجراءات بما يعكس صورة مصر الداعمة لأشقائها من دولة السودان .