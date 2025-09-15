إعلان

المياه وصلت البيوت.. غرق 268 فدانًا بالمنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

03:10 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    غرق 268 فدانًا بالمنوفية (5)
  • عرض 5 صورة
    غرق 268 فدانًا بالمنوفية (2)
  • عرض 5 صورة
    غرق 268 فدانًا بالمنوفية (1)
  • عرض 5 صورة
    غرق 268 فدانًا بالمنوفية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بمحافظة المنوفية، خلال الأيام الجارية في غرق نحو 268 فدانًا من أراضي طرح النهر بواقع 240 فدانًا بقرى مركز أشمون و28 فدانًا بقرى مركز منوف، كما وصلت المياه إلى المنازل.

المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أوضح لـ مصراوي، أن مواعيد ارتفاع منسوب المياه معروفة كل عام للمزارعين، مُشيرًا إلى أن الأفدنة الغارقة معظمها خالي تمامًا من المزروعات، لذا الخسائر شبه معدومة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية نبّهت الفلاحين قبل فترة بتوخّي الحذر من قرب ارتفاع منسوب مياه النيل، لأخذ الاحتياطات اللازمة حيال محاصيلهم الزراعية وعدم المغامرة ببدء زرع محاصيل جديدة طويلة المدة في تلك الفترة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المياه المنوفية ارتفاع منسوب النيل محافظة المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم