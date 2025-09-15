المياه وصلت البيوت.. غرق 268 فدانًا بالمنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

المنوفية- أحمد الباهي:

تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بمحافظة المنوفية، خلال الأيام الجارية في غرق نحو 268 فدانًا من أراضي طرح النهر بواقع 240 فدانًا بقرى مركز أشمون و28 فدانًا بقرى مركز منوف، كما وصلت المياه إلى المنازل.

المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أوضح لـ مصراوي، أن مواعيد ارتفاع منسوب المياه معروفة كل عام للمزارعين، مُشيرًا إلى أن الأفدنة الغارقة معظمها خالي تمامًا من المزروعات، لذا الخسائر شبه معدومة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية نبّهت الفلاحين قبل فترة بتوخّي الحذر من قرب ارتفاع منسوب مياه النيل، لأخذ الاحتياطات اللازمة حيال محاصيلهم الزراعية وعدم المغامرة ببدء زرع محاصيل جديدة طويلة المدة في تلك الفترة.