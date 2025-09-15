إعلان

شرم الشيخ تتألق باستضافة اجتماعات "برلمانية المتوسط" (صور)

01:47 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اللقاء
  • عرض 3 صورة
    الفعاليات الخاصة بالمناقشات
جنوب سيناء - رضا السيد:

أشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بنجاح مدينة شرم الشيخ في استضافة فعاليات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، التي اختتمت أعمالها بعد يومين من الجلسات بمشاركة وفود برلمانية رفيعة من 43 دولة من ضفتي البحر المتوسط.

وأكد المحافظ، خلال لقائه الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هامش الفعاليات، أن الحدث عكس قدرة مصر على التنظيم الراقي وإظهار صورة مشرفة أمام العالم، مشيرًا إلى أن المشاركين أعربوا عن إعجابهم بما لمسوه من أمن واستقرار في المدينة، فضلًا عن تميزها بالمقاصد السياحية المتنوعة، من بينها متحف شرم الشيخ، والمحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة، بالإضافة إلى زيارة دير سانت كاترين ذات القيمة الروحية والتاريخية العالمية.

وأضاف المحافظ أن هذا النجاح يعزز مكانة شرم الشيخ كـ"مدينة السلام والحوار"، وواجهة أولى لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، بما يدعم الحركة السياحية ويُبرز دور مصر القيادي إقليميًا ودوليًا.

ووجّه محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الأجهزة التنفيذية والأمنية التي أسهمت في إنجاح الحدث، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الفعاليات تفتح آفاقًا أوسع لتعزيز العلاقات بين دول المتوسط وتنشيط السياحة المصرية.

اجتماعات برلمانية المتوسط شرم الشيخ جنوب سيناء
