محافظ المنوفية يوجه بمساعدات عاجلة ويفحص شكاوى المواطنين ميدانيًا (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، لقاءاته اليومية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول فورية، مؤكدًا حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

في بداية اللقاء، وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي الشهداء، من بينها حالة لمواطنة تعول طفلة تعاني من تشنجات لا إرادية، لمساندتها في تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لأسرتها.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى ميدانيًا، منها شكوى لمواطن من ناحية مليج وأخرى من ناحية شبرا خلفون بشبين الكوم بشأن إنهاء إجراءات شهادة البيانات واستكمال التصالح.

وكلف أيضًا الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمعاينة على الطبيعة لفحص شكوى أحد المواطنين من الشهداء المتضررين من مخالفات تعدٍ وغلق شارع بالمخالفة للمخطط التفصيلي.

ووجّه إدارة المجالس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة استغلال قطعة أرض أملاك دولة بقرية قورص بأشمون لإقامة مدرسة ثانوية تخدم الأهالي وتدعم المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية أن باب التواصل مع المواطنين مفتوح دائمًا عبر اللقاءات المباشرة ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعامل الفوري مع الشكاوى والمقترحات وتعزيز الثقة من خلال سرعة الاستجابة لمطالبهم.