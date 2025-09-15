أحزان مليج .. "أحمد" يلقى مصرعه أسفل عجلات تريلا بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب بالقرب من قرية فينيسيا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء أمس الأحد مصرعه، أثناء استقلاله دراجة نارية واصطدامه بسيارة نقل ثم سقوطه أسفل عجلاتها.

وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع الشاب "أحمد.س.ع.م"، مقيم بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم، وجرى التحفظ على الدراجة النارية والسيارة، فيما نقل جثمان الشاب ثلاجة الموتى بمستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وعقب العرض على الطب الشرعي تقرر التصريح بدفنه.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، شيّع المئات من أهالي قرية مليج جثمان الشاب إلى مقابر عائلته، وسط حالة من الحزن الشديد.