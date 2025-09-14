الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة شابًا بالسجن لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي بالضرب على جده، ما تسبب في وفاته، بعدما أيقظه من النوم لشراء الخبز

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع وقائع القضية رقم 12853 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد وفاة مسن عقب نقله إلى أحد المستشفيات.

ووفقًا لأوراق القضية، تبين أن المتهم "م.س.ع" عامل، تعدى بالضرب على جده "ح.ح.أ" بأن كال له عدة ضربات في الصدر والرأس والأنف ما تسبب في إصابته وساعد في وفاته.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه استيقظ من النوم وأيقظ المتهم وطلب منه النزول لشراء الخبز، إلا أن الأخير نهره بصوت عال معترضًا على إيقاظه من النوم باكرًا وتعدى عيه فسقط أرضًا.

وبحسب أوراق القضية، كان المجني عليه يساعد حفيده منذ فترة ويسهم في تربيته والإنفاق عليه ومساعدته في الزواج ومصروف المنزل، فيما تبين أنه كان يعاني من أمراض في القلب ما أدي إلى وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.