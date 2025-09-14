بيطري الإسماعيلية يكشف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية عن نشاطها المكثف خلال شهر أغسطس الماضي، والذي استهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني عبد الخالق، مدير المديرية، أن الجهود شملت الرقابة على المجازر، حيث تم فحص 1,388 رأس ماشية وأكثر من 2.5 مليون طائر مذبوح، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عشرات الآلاف من رؤوس الماشية ضد أمراض رئيسية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب المرور على عشرات المزارع للتأكد من سلامتها.

كما نظمت المديرية 303 ندوات إرشادية وقافلتين بيطريتين مجانيتين بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم العلاج ورفع الوعي لدى المربين.