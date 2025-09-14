إعلان

بيطري الإسماعيلية يكشف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة (صور)

09:27 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بيطري الإسماعيلية يكشف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة
  • عرض 5 صورة
    بيطري الإسماعيلية يكشف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة
  • عرض 5 صورة
    بيطري الإسماعيلية يكشف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة
  • عرض 5 صورة
    بيطري الإسماعيلية يكشف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية عن نشاطها المكثف خلال شهر أغسطس الماضي، والذي استهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني عبد الخالق، مدير المديرية، أن الجهود شملت الرقابة على المجازر، حيث تم فحص 1,388 رأس ماشية وأكثر من 2.5 مليون طائر مذبوح، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عشرات الآلاف من رؤوس الماشية ضد أمراض رئيسية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب المرور على عشرات المزارع للتأكد من سلامتها.

كما نظمت المديرية 303 ندوات إرشادية وقافلتين بيطريتين مجانيتين بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم العلاج ورفع الوعي لدى المربين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية الثروة الحيوانية بالإسماعيلية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام