محافظ أسوان يفاجئ مستودع بوتاجاز دراو ويوجه بالالتزام بالأسعار (صور)

08:39 م الأحد 14 سبتمبر 2025
أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة مفاجئة على مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بمدينة دراو، للاطمئنان على انتظام حركة التوزيع والتزام المستودع بالأسعار الرسمية المقررة.

خلال تفقده المستودع، شدد المحافظ على ضرورة ضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بالمواصفات القياسية ودون أي معوقات، مكلفًا مسؤولي المدينة والتموين بالمتابعة اليومية ورصد أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

يوفر المستودع شهريًا نحو 2400 أسطوانة منزلية و200 تجارية، مع إمكانية ضخ كميات إضافية تصل إلى 10 آلاف أسطوانة لمواجهة أي زيادة في الطلب، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إحكام الرقابة على هذه السلعة الأساسية.

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع بوتاجاز دراو التزام مستودع دراو بالأسعار
