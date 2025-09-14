إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بتلا المنوفية (صور)

07:56 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بتلا المنوفية
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بتلا المنوفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بشارع الحرية في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى تلا المركزي.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محسن جلال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع "أحمد. ح. ر" (طالب- 16 عامًا)، وإصابة زميله "أحمد. م. ص" (طالب- 16 عامًا)، وكلاهما مقيمان بقرية الكمايشة، وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية اصطدمت بسيارة ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية الكمايشة عقب انتهاء تصاريح الدفن من مستشفى تلا المركزي خلال الساعات المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تلا المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام