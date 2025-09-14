مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بتلا المنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بشارع الحرية في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى تلا المركزي.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محسن جلال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع "أحمد. ح. ر" (طالب- 16 عامًا)، وإصابة زميله "أحمد. م. ص" (طالب- 16 عامًا)، وكلاهما مقيمان بقرية الكمايشة، وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية اصطدمت بسيارة ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية الكمايشة عقب انتهاء تصاريح الدفن من مستشفى تلا المركزي خلال الساعات المقبلة.