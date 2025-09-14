قبل المحاكمة.. التسلسل الزمني لجريمة "العيش المسموم" بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

نار الغيرة حين تشتعل، يمكنها أن تحرق كل شيء، حتى براءة ستة أطفال ووالدهم. في جريمة بدأت بخبز "شمسي" وانتهت بمأساة هزت محافظة بأكملها، تحول العشاء الأخير لأسرة كاملة إلى بداية النهاية المروعة. هذه هي القصة الكاملة، خطوة بخطوة، لجريمة "العيش المسموم" التي تنتظر كلمة القضاء غدًا، وكيف أدت الغيرة العمياء بزوجة أب إلى تنفيذ واحدة من أبشع الجرائم الأسرية.

11 يوليو 2024: ليلة الجريمة

مساءً: أحد أبناء الضحية "ناصر محمد" يذهب إلى منزل زوجة أبيه الثانية "هاجر.ا.ع".

الزوجة الثانية تدعوه ليأخذ خبزًا فلاحيًا "عيش شمسي" كانت قد وضعت بداخله مادة "الكلورفينابير" السامة، بهدف قتل الزوجة الأولى "أم هاشم".

الأسرة المكونة من ثمانية أفراد تتناول الخبز المسموم في وجبة العشاء.

11 - 12 يوليو 2024: ظهور الأعراض ووقوع الضحايا الأوائل

بعد العشاء: تبدأ أعراض آلام البطن واضطراب الوعي على الطفل الأصغر "عمر" (7 سنوات)، ويُنقل إلى مستشفى ديرمواس المركزي حيث يفارق الحياة.

بعد ساعات: يشتد الألم على الطفلين "محمد" (11 سنة) و"ريم" (10 سنوات)، ويفارقان الحياة داخل المستشفى.

يلحق بهم شقيقهم "أحمد"، والذي كان قد أُصيب بحالة إعياء شديدة.

تشخيص أولي: المستشفى تشخص سبب الوفيات على أنه "التهاب سحائي"، وهو ما نفته وزارة الصحة لاحقًا في بيان رسمي.

الأيام التالية: استكمال المأساة

يتم احتجاز الشقيقتين "فرحة" (14 سنة) و"رحمة" (12 سنة) في مستشفى صدر المنيا بعد ظهور أعراض مرضية عليهن.

بعد أيام قليلة: بعد استقرار حالتيهما بشكل مؤقت، تسوء حالتهما الصحية وتتوفى "رحمة".

تلحق بها شقيقتها الأخيرة "فرحة"، ليرتفع عدد الضحايا من الأطفال إلى ستة.

يتوفى الأب "ناصر محمد" داخل مستشفى أسيوط الجامعي بعد أن ظل يصارع الألم بين منزله والمستشفى.

يوليو - أغسطس 2024: فترة التحقيقات والغموض

تكثف جهات التحقيق تحقيقاتها مع الزوجة الثانية "هاجر.ا.ع"، التي كانت حاملًا في شهرها الثامن، ونجحت في إخفاء جريمتها مؤقتًا.

تُودع الزوجة الأولى والناجية الوحيدة "أم هاشم" في مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية؛ بسبب سوء حالتها النفسية وتضارب أقوالها بعد المأساة.

1 سبتمبر 2024: الاعتراف الرسمي

بعد خمسة أيام من ولادتها، ونتيجة لاستئناف التحقيقات معها، تعترف الزوجة الثانية "هاجر" بارتكاب الجريمة.

النيابة العامة تصدر بيانًا رسميًا يؤكد اعتراف المتهمة، وتكشف أنها اختبرت السم أولًا في قطعة خبز أعطتها لأحد الأطفال وتأكدت من إصابته بإعياء شديد، قبل أن تخبز كمية أكبر وترسلها للأسرة بأكملها.

ما بعد الاعتراف:

تخرج الزوجة الأولى "أم هاشم" من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وتعود إلى أسرتها في بني سويف.

المحامي "زكريا يوسف حربي" يعلن تنحيه عن الدفاع عن المتهمة "لأسباب تمس قناعته الشخصية والمهنية".

15 سبتمبر 2024: موعد المحاكمة

تُعقد أولى جلسات محاكمة المتهمة "هاجر.ا.ع".

المحامي "علي أيوب"، محامي والدة الأطفال المتوفين، يعلن أنه سينضم إلى طلبات النيابة العامة بالقصاص العادل من المتهمة.

