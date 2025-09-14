كتب - مختار صالح:

في جريمة صادمة هزّت محافظة القليوبية، تحولت الغيرة والشك إلى وقود لسلسلة من الجرائم الدموية التي انتهت عند منصة العدالة. عامل خردة خمسيني لم يكتف بقتل زوجته بوحشية، بل لاحق صديقه أيضًا بتهمة علاقة مشبوهة، ليلقى كلاهما مصرعه، قبل أن تقضي محكمة جنايات بنها بإعدامه شنقًا بعد تصديق فضيلة مفتي الجمهورية على الحكم.

- حكم العدالة

الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، قضت بـإعدام المتهم "مجدي م.ا" (53 عامًا، عامل خردة، مقيم بعرب العليقات)، بعد إدانته بارتكاب جريمتين مروعتين بدائرة مركز الخانكة.

- البداية.. قتل الزوجة وحرق الجثمان

تفاصيل القضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بدأت يوم 29 يونيو 2024.

أثبتت التحقيقات أن المتهم راودته شكوك حول سلوك زوجته "رودشان س.م"، فحوّل غيرته إلى مخطط دموي.

اعتدى عليها باستخدام حزام وحبل وكيس بلاستيكي ومطرقة حتى فارقت الحياة. لم يكتف بذلك، بل أضرم النيران في جثمانها باستخدام البنزين، وألقى بها في مكان مهجور لإخفاء معالم الجريمة.

- الجريمة الثانية.. قتل الصديق

بعد أيام قليلة، وتحديدًا في 7 يوليو 2024، ساورت المتهم شكوك جديدة بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته القتيلة وصديقه "صابر. إ". قرر الانتقام، فاستدرجه إلى منزله، وانهال عليه بالضرب مستخدمًا عصا خشبية وحزامًا، ثم طعنه طعنات قاتلة بسكينين حتى أرداه قتيلًا.

- ترسانة من الأسلحة

أمر الإحالة أشار إلى أن المتهم كان بحوزته ترسانة من الأدوات والأسلحة البيضاء: 4 سكاكين، عصا خشبية، حزام، حبل، مطرقة، كيس بلاستيكي، وبنزين. جميعها استُخدمت في تنفيذ الجريمتين، ما أكد أن القتل كان مع سبق الإصرار والترصد.

- القليوبية في صدمة

الجريمتان تركتا أثرًا بالغًا في نفوس أهالي القليوبية، إذ لم يتوقع أحد أن تتحول خلافات عائلية وشكوك شخصية إلى مشهد دموي بهذا القدر من القسوة.