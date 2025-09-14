بالصور- بتخفيضات تصل إلى 40%.. محافظ أسوان يفتتح "أهلًا مدارس" بدراو

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، معرض "أهلاً مدارس" بمدينة دراو، والذي يقدم المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 30% و40%، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجودة المنتجات وتوافرها بكميات مناسبة لتلبية احتياجات الأسر، مؤكدًا أن الهدف من المعرض هو التخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه كمال مسؤولي التموين بالمتابعة اليومية للمعرض لضمان التزام التجار بالأسعار المخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستستمر في مختلف مدن المحافظة على مدار شهر.