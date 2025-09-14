ضربة تموينية بأسيوط.. ضبط 1055 بطاقة ذكية داخل مخبز

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، عن ضبط 1055 بطاقة تموينية ذكية مجمعة لدى صاحب أحد المخابز البلدية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أوضح خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة للقرارات الوزارية التي تحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المخابز بأي شكل.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفة وإحالتها للجهات المختصة، مشددًا على استمرار الحملات لضبط أي تجاوزات تهدد منظومة الدعم.