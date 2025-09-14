إعلان

ضربة تموينية بأسيوط.. ضبط 1055 بطاقة ذكية داخل مخبز

06:11 م الأحد 14 سبتمبر 2025

بطاقة التموين المضبوط داخل مخابز بلدي (2)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، عن ضبط 1055 بطاقة تموينية ذكية مجمعة لدى صاحب أحد المخابز البلدية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أوضح خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة للقرارات الوزارية التي تحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المخابز بأي شكل.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفة وإحالتها للجهات المختصة، مشددًا على استمرار الحملات لضبط أي تجاوزات تهدد منظومة الدعم.

بطاقة التموين المضبوط داخل مخابز بلدي (1)

ضربة تموينية بأسيوط مديرية التموين بأسيوط ضبط 1055 بطاقة ذكية داخل مخبز حظر تجميع البطاقات التموينية
