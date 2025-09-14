إعلان

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بغرب أسيوط مساء اليوم

05:39 م الأحد 14 سبتمبر 2025

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن قطع المياه عن عدة مناطق غرب المدينة لمدة 10 ساعات، بدءًا من الثامنة مساء اليوم الأحد وحتى السادسة من صباح غدٍ الإثنين، بسبب تنفيذ أعمال ربط بخط طرد محطة صرف صحي ترعة الملاح.

أوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: امتداد تقاطع شارع سعد زغلول مع الشيخ علي عبد الدايم، وجسر السلطان، وجسر التراب، ومنطقة الفواخير، وشارع البل وتفرعاته، وشارع الشيخ الأربعين.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو من خلال الرقم المحمول 01280733990، والواتساب على 01206179891، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة، والموقع الإلكتروني ، وتطبيق الهاتف المحمول، وبرامج الـCMS الخاصة باستقبال الشكاوى الإلكترونية.

قطع المياه مياه أسيوط غرب أسيوط
