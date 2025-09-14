إعلان

عرض حياته للخطر .. الإعدام لشاب هتك عرض صغير في الشرقية

03:21 م الأحد 14 سبتمبر 2025

شنق - تعبيرية

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، اليوم الأحد، بإجماع آراء أعضائها بإعدام شاب عشريني شنقاً، لاتهامه بخطف الطفل "محمود" 10 سنوات، وهتك عرضه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "محمد.خ"، 20 عاما، والمقيم بقرية الواقعة بنطاق مركز شرطة فاقوس بالشرقية إلى المحاكمة الجنائية بارتكابه جرما بحق براءة الطفولة، إذ هتك عرض الطفل "محمود".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفل المجني عليه بالتحايل والإجبار ثم حال بينه وبين ذويه مستغلا حداثة سنه، ثم هتك عرضه وتعدى عليه وعرض حياته للموت والمخاطر.

وأحيلت أوراقه إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية ثم التصديق على حكم الاعدام.

محكمة جنايات الزقازيق النيابة العامة هتك عرض محافظة الشرقية
