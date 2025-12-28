إعلان

ليلة حزينة بالفرافرة.. مصرع طفلين وشاب في حادثين بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:39 م 28/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

خيم الحزن على مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، بعدما حصدت حوادث الطرق أرواح 3 أشخاص في توقيت متزامن، بينهم طفلان في عمر الزهور، مما يفتح ملف السلامة المرورية على الطرق السريعة والداخلية بالمحافظة.

مأساة صغار على طريق "الكفاح"

في الواقعة الأشد إيلامًا، شهد الطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية "الكفاح" حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجتين ناريتين.

وأسفر الحادث عن مصرع طفلين يبلغان من العمر 15 عامًا، وهما "جمال محمد سامي عبد الجواد" و"شادي شريف السلاموني"، وكلاهما من أبناء مركز الفرافرة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول جثماني الطفلين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، بعد أن هرعت سيارات الإسعاف لموقع التصادم في محاولة لإنقاذهما، لكن القدر كان أسرع.

نهاية الرحلة في "الكيلو 110"

وفي سياق متصل وعلى محور "الفرافرة – ديروط"، وقعت المأساة الثانية بانقلاب سيارة ملاكي في منطقة الكيلو 110.

وأدى الحادث إلى وفاة الشاب "محمد عبد اللطيف لطفي عبد اللطيف"، 36 عامًا، المقيم بقرية نزلة مصطفى بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط.

إجراءات قانونية وتحقيقات

تم نقل جثمان الشاب إلى ذات المشرحة (مستشفى الفرافرة المركزي) ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للتصريح بالدفن والوقوف على أسباب الحوادث وملابساتها الفنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفرافرة الوادي الجديد حادث سير مصرع شاب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة