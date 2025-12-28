ليلة حزينة بالفرافرة.. مصرع طفلين وشاب في حادثين بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

خيم الحزن على مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، بعدما حصدت حوادث الطرق أرواح 3 أشخاص في توقيت متزامن، بينهم طفلان في عمر الزهور، مما يفتح ملف السلامة المرورية على الطرق السريعة والداخلية بالمحافظة.

مأساة صغار على طريق "الكفاح"

في الواقعة الأشد إيلامًا، شهد الطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية "الكفاح" حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجتين ناريتين.

وأسفر الحادث عن مصرع طفلين يبلغان من العمر 15 عامًا، وهما "جمال محمد سامي عبد الجواد" و"شادي شريف السلاموني"، وكلاهما من أبناء مركز الفرافرة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول جثماني الطفلين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، بعد أن هرعت سيارات الإسعاف لموقع التصادم في محاولة لإنقاذهما، لكن القدر كان أسرع.

نهاية الرحلة في "الكيلو 110"

وفي سياق متصل وعلى محور "الفرافرة – ديروط"، وقعت المأساة الثانية بانقلاب سيارة ملاكي في منطقة الكيلو 110.

وأدى الحادث إلى وفاة الشاب "محمد عبد اللطيف لطفي عبد اللطيف"، 36 عامًا، المقيم بقرية نزلة مصطفى بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط.

إجراءات قانونية وتحقيقات

تم نقل جثمان الشاب إلى ذات المشرحة (مستشفى الفرافرة المركزي) ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للتصريح بالدفن والوقوف على أسباب الحوادث وملابساتها الفنية.