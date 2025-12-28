إعلان

"تعليم القليوبية" تكشف حقيقة طرد طالب من مدرسة خاصة ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:19 م 28/12/2025

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حسمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي حول واقعة "طالب مدرسة الرواد" ببنها، كاشفة عن التفاصيل الكاملة للأزمة التي طالت حق طفل في التعليم، نافية ما تردد عن تعرضه للطرد التعسفي أو التشريد التعليمي.

لجنة عاجلة لتقصي الحقائق

فور رصد استغاثات وشكاوى تتحدث عن إجبار طالب بالصف الرابع الابتدائي على التحويل وترك دراسته، شكلت المديرية لجنة موسعة ضمت "إدارة المتابعة، والشؤون القانونية، والتعليم الخاص" للتحقيق في الشكوى الرسمية المقدمة من ولي الأمر، ضمانًا لحقوق كافة الأطراف.

سلوكيات وأساليب تربوية

كشفت تحقيقات اللجنة أن جوهر الأزمة يكمن في "تكرار مشكلات سلوكية" للطالب مع زملائه، وهو ما تعاملت معه إدارة المدرسة وفق البروتوكولات التربوية المعتمدة، عبر جلسات إرشاد نفسي واجتماعي لمحاولة تقويم السلوك، إلا أن هذه المحاولات لم تؤتِ ثمارها المرجوة في استيعاب الموقف داخل الفصل.

الحل الودي واسترداد المستحقات

دحض المصدر المسؤول رواية "الإجبار"، مؤكدًا أن نقل الطالب إلى مدرسة "ابن خلدون الابتدائية" جاء بناءً على رغبة ولي الأمر الشخصية كحل بديل. ولضمان الحقوق المالية، قامت المدرسة الخاصة برد كامل مصروفات الفصل الدراسي الأول للأسرة.

كما أشار المصدر إلى أن النزاع القانوني (محضر الشرطة) انتهى بالتصالح الودي برغبة ولي الأمر أيضًا، دون تدخل من المديرية، مما ينفي وجود أي تواطؤ إداري.

استقرار تعليمي جديد

في ختام التوضيح الرسمي، أكدت المديرية أن الطالب يمارس حقه في التعليم بانتظام في مدرسته الجديدة (ابن خلدون) منذ شهر ونصف دون رصد أي مشكلات، مناشدة الرأي العام بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف روايات تجتزئ الحقيقة وتؤثر سلبًا على النفسية التربوية للطلاب.

