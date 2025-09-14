انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالأقصر لمدة 5 ساعات

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق التابعة لمركز الطود، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الأحد الموافق 14 سبتمبر وحتى الساعة 5 فجر الإثنين 15 سبتمبر 2025.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: عزبة مدني – الطرش – البروج شرق – العبابدة – السدوسي – الرواعي، ويأتي ذلك بسبب أعمال تطهير خزان مرشح مياه قباح شرق النقالي.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، وكذلك المستشفيات وأصحاب المخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لتفادي أي تأثر بالخدمة.

كما تؤكد الشركة على جاهزية غرفة العمليات لتلقي البلاغات والاستفسارات عبر الرقم المجاني 125، أو من خلال الأرقام التالية:

01030019076 – 01212579703 – 0952282406 – 0952284116 – 01147999752