"العاصية" قرية في الدقهلية تطالب باسم جديد وقرار عاجل من المحافظ

01:45 م الأحد 14 سبتمبر 2025
الدقهلية - رامي محمود:

استغل أهالي قرية العاصية مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، تواجد المحافظ اللواء طارق مرزوق، لتفقد مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي والذي جرى إنشاؤها بتكلفة مالية قدرها 22 مليون جنيه، للمطالبة بتغيير اسم القرية.

كان عدد من الأهالي قد تجمعوا أمام المدرسة للترحيب بحضور المحافظ إلى قريتهم والتعبير عن فرحتهم بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي تضم فصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والاعدادية، حتى توجه المحافظ ناحيتهم للاستماع إليهم ليفاجأ بطلب الأهالي تغيير اسم القرية إلى "قرية الأمل" بدلا من العاصية.

ووجّه محافظ الدقهلية بدراسة الطلب وعرضه على لجنة المسميات لبحثه واتخاذ القرار المناسب.

كما وجّه "المحافظ" لرئيس مركز ومدينة نبروه بسرعة تمهيد الطريق المؤدي إلى المدرسة ورفع كفاءته لتسهيل وصول الطلاب، خاصة في فصل الشتاء، بما يضمن بيئة تعليمية ميسّرة وآمنة.

