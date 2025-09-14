إعلان

بالصور- إزالة 4 مقابر تحت الإنشاء في حملة ببنها

12:35 م الأحد 14 سبتمبر 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت الوحدة المحلية بقرية سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأي مخالفات.

وأسفرت الحملة، التي جرت بتكليف من وليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وإشراف عماد طبل نائب رئيس المدينة، وبرئاسة عماد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بسندنهور، عن إزالة أربعة مقابر تحت الإنشاء بالطوب الأحمر والأسمنت بحوض الكنسية، بعد التأكد من خلوها تماما.

وشارك في الحملة مسؤولو المكتب الفني، والجمعية الزراعية بالقرية، وإدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببنها.

وأكدت رئاسة مدينة بنها استمرار حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 4 مقابر حت الإنشاء ملة نها
