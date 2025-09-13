إعلان

هشم رأسه بالعصا.. خلافات الميراث تدفع مزارع إلى قتل أخيه بالبحيرة

06:44 م السبت 13 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له خلال المواعيد القانونية، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث، بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تعود تفاصيل الجريمة إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية من مركز شرطة كوم حمادة، بوصول "عيسى .أ .ح" ، عامل، إلى المستشفى العام مصابا بنزيف في المخ وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة تعرضه لاعتداء عنيف.

انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وشقيقه "عمر أ ع ح" بسبب خلافات ممتدة على الميراث، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه باستخدام عصا خشبية، مما تسبب في إصابته بالرأس التي أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قرارها بحبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة مركز كوم حمادة البحيرة قرية دمشلي خلافات على الميراث
