تعليم السويس يعلن تلقي تظلمات المرحلة الثانية لرياض الأطفال

06:22 م السبت 13 سبتمبر 2025

سماح إبراهيم وكيل تعليم السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية لرياض الأطفال، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية قبل 5 أيام، عبر رابط نشرته المديرية.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية بالسويس أنه يمكن لأولياء الأمور تقديم التظلمات عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأشارت سماح إبراهيم، إلى أن آخر سن للقبول هو 4 سنوات و6 أشهر و20 يوما حتى أول أكتوبر 2025، وعلى أولياء الأمور الذين تم قبول أطفالهم سرعة سداد المصروفات في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور النتيجة.

وكانت وكيل وزارة التربية والتعليم وجهت بتواجد لجنة للتظلمات في كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلبات وفحصها بكل شفافية وعدالة، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على سير العمل والتنظيم داخل الإدارات التعليمية لضمان راحة أولياء الأمور وسرعة إنهاء الإجراءات.

وفي السياق يواصل تعليم السويس على قدم وساق إنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، حيث جرى توزيع المعلمين وإنهاء نشرات النقل وتسل المدارس الكتب المدرسية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب أول العام الدراسي.

