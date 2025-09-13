إعلان

"ضربوا بعض بالكراسي".. مشاجرة في كافيتريا بسوهاج بسبب ثمن المشروبات

04:47 م السبت 13 سبتمبر 2025

مشاجرة - أرشفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مشاجرة بأحد الكافتيريات بمرسي الكورنيش الغربي بسوهاج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة وإصابة بعض الأشخاص في الكافتيريا.

ووجّه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، القوات وضباط القسم لمحل الواقعة لضبط أطرافها.


وتبين بالفحص أن المشاجرة نتجت عن مشادة كلامية بين المتواجدين بالكافتيريا والعاملين بها على ثمن المشروبات، مما أدى إلى تعدي كل طرف بالسب والضرب على الآخر باستخدام المقاعد الخشبية والبلاستيكية وحدوث بعض الإصابات.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وعددهم 9 أشخاص، واتُخذت ضدهم الإجراءات القانونية، وعُرضوا على النيابة العامة.

