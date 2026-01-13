استغله أثناء تركيب البلاط.. المشدد 15 عامًا لعامل هتك عرض طفل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، عاملًا بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، لإدانته بالتعدي على طفل وهتك عرضه، مستغلًا عمل الأخير معه ومساعدته في أعمال تركيب "البلاط" داخل أحد المنازل بمركز مغاغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، وحسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي، بحق المتهم "ر.خ" البالغ من العمر 19 عامًا، لقيامه بهتك عرض الطفل "ج.و".

تعود وقائع القضية إلى منتصف العام الماضي، حين استدرج المتهم الضحية إلى إحدى الغرف مستغلاً غياب الشهود أثناء إنهاء أعمال "السيراميك"، حيث اعتدى عليه محدثًا به إصابات موصوفة في تقرير الطب الشرعي.

بدأت الملاحقة القضائية فور تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للتحقيق والمحاكمة الجنائية، التي انتهت اليوم بصدور حكم السجن المشدد بحقه.