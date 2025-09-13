غرق شوارع أبو حماد.. إصلاح عاجل لكسر خط المياه الرئيسي بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

تحركت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو حماد برئاسة المهندس سامي معجل، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 550 مم بشارع بورسعيد بمدينة أبو حماد.

أتى ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل أي مشكلات طارئة والتواصل المستمر مع المواطنين،

وبدأت أعمال الإصلاح فورًا مع فصل المياه عن المنازل لحين الانتهاء من الأعمال بشكل عاجل، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن. كما جرى شفط المياه المتراكمة من الشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على سرعة الاستجابة والتدخل العاجل، مؤكدين أن هذه المتابعة المستمرة تعكس حرص المحافظة على خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وكانت شوارع مدينة أبو حماد قد شهدت طفح المياه وتراكمها، مما أعاق حركة المارة والسيارات وأثر على السيولة المرورية قبل تدخل الأجهزة التنفيذية.