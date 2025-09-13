نائب محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسوق السياحي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قاد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، حملة مكبرة لإعادة الانضباط في الشوارع، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الانسيابية المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بالمناطق الحيوية.

واستهدفت الحملة ميدان النفق، وشوارع الشادر القديم والحدادين، بالإضافة إلى السوق السياحي، وأسواق السيدة نفيسة والحارث. وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال، مع مصادرة المضبوطات وإتلاف العربات والمفروشات المستخدمة في الإشغالات بعد مراجعة تراخيص المحال بهذه الشوارع والأسواق.

وشهدت الحملة مشاركة قيادات أمنية وقوات شرطة المرافق تحت إشراف اللواء محمد ممدوح، واللواء نادر سعد، مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات والمركبات المختلفة.

وأكد نائب محافظ أسوان على استمرارية تنظيم هذه الحملات وعدم التهاون مع أي محاولات للعشوائية، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم.

وأوضح أن الهدف من هذه الحملات هو التعامل الحازم مع الإشغالات التي تشوه المظهر العام وتعرقل حركة المارة والمركبات، بما يساهم في توفير بيئة نظيفة وخلق متنفس جمالي للمواطنين وزائري المحافظة من الأفواج السياحية.