مرض خطير يهاجم الماشية.. تحرك عاجل من الطب البيطري في الدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 167 ألفًا و928 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح (SAT1)، وهو أحد الأمراض الخطيرة التي تهاجم الماشية وتهدد الثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية بمختلف أنحاء المحافظة، مشددًا على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم، وتوعية أصحاب الماشية بأهمية التحصين حفاظًا عليها من الأمراض الوبائية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات اللازمة والتحصين الدوري ضد أي أمراض أو فيروسات قد تهددها.

- خطة الطب البيطري

وأوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور، بالإضافة إلى الأسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف "السباعي" أن المديرية تقوم بمتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات المحلية، فضلًا عن تنظيم حملات إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين، داعيًا أصحاب المزارع والماشية إلى الالتزام بالمشاركة في الحملة لحماية ثروتهم الحيوانية.







