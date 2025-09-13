إعلان

إصابة شابين في انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري شعيب بالإسماعيلية

12:48 م السبت 13 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شابان في حادث انقلاب دراجة بخارية وقع أعلى كوبري شعيب باتجاه مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن تعرضهما لإصابات متفرقة.

وتبين أن المصاب الأول يُدعى محمد أسامة محمد محمد عبد اللطيف، 19 عامًا، مقيم بمنطقة السبع آبار، وقد أصيب بكسر مضاعف في الساق اليمنى، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأُصيب المصاب الثاني محمود حافظ علي محمد، 21 عامًا، مقيم بأبو صوير، باشتباه كسر في الساق اليسرى، إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


