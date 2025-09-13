أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لقطاع المدن الجامعية.



أتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، الذي شدد على ضرورة وضع خطة شاملة لصيانة وتجهيز المدن الجامعية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الجامعية للطلاب، إلى جانب الملاعب وصالات الاستذكار، حيث تم الاطلاع على جاهزية المباني من حيث أعمال الترميم والإنشاءات، ومراجعة الأثاث، والتأكد من كفاءة منظومة الإطفاء ومعدات السلامة المهنية، لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية للطلاب، وماجدة هريدي، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، وفاطمة عبد السميع وغادة سيد من مكتب المتابعة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأكد الدكتور عبد المولى حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل الخدمات للطلاب داخل المدن الجامعية، مشيدًا بمبادرة إعادة تدوير الأثاث القديم وتحويله إلى قطع جديدة ذات طابع جمالي، وموجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتجهيزات.

وأشار الدكتور عبد المولى إلى دراسة الجامعة لافتتاح منفذين داخل المدن الجامعية لبيع منتجات كلية الزراعة من الألبان والمخبوزات، لتسهيل حصول الطلاب على احتياجاتهم اليومية دون الحاجة للشراء من الخارج.

وأوضح الدكتور عبد المولى أن أعمال التطوير أسفرت عن تجهيز المدن الجامعية لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إضافة طابقين جديدين بقطاع (2) يضمان 28 غرفة، منها 14 غرفة مكيفة، بالإضافة إلى تجهيز 14 غرفة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المكثفة التي يبذلها قطاع المدن الجامعية لخدمة الطلاب المغتربين، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الطلاب وأسرهم يعكس الثقة المتزايدة في جودة الخدمات المقدمة داخل المدن الجامعية.

