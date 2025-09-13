أسيوط تطلق 73 مدرسة و1391 فصلًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استكمال خطة شاملة للتوسع في البنية التعليمية بمراكز وقرى المحافظة.



وتتضمن الخطة إنشاء وتطوير 73 مدرسة بإجمالي 1391 فصلًا دراسيًا جديدًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، كشف عن الانتهاء من تنفيذ 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 311.5 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلى أنه جرى استلام المدارس استعدادًا لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي 2025/2026، كما يجري حاليًا العمل في 16 مدرسة أخرى تضم 316 فصلًا، بتكلفة تصل إلى 317.5 مليون جنيه.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن المحافظة تشهد أيضًا طرح 11 مدرسة جديدة تضم 191 فصلًا، بالإضافة إلى الإعداد لطرح 24 مدرسة أخرى بطاقة 514 فصلًا إضافيًا، في إطار التوسع المستمر في المنشآت التعليمية.

وجرى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 2.7 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ صيانة عاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

وأكد محافظ أسيوط أن قطاع التعليم بالمحافظة شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في أعداد المدارس والفصول الدراسية، ما يعزز توفير مناخ تعليمي متكامل لأبناء المحافظة، ويسهم تدريجيًا في معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول.





