بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض للسلع الأساسية في الهضبة بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت محافظة جنوب سيناء معرضًا لبيع السلع والمنتجات الأساسية بمركز التنمية الشبابية بالهضبة بمدينة شرم الشيخ.



أتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتوسع في المعارض التي تقدم خدمات للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم.

وافتتح المعرض اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وتفقد المعروضات، مؤكدًا على ضرورة توافر السلع بالكميات والجودة المناسبة، واستمرار نسبة التخفيض التي تتخطى 30%.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن رضاهم عن جودة المعروضات وانخفاض أسعارها.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المعرض مستمر لمدة ثلاثة أيام لتلبية احتياجات الأسر، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات، منها مستلزمات مدرسية، ملابس وزي مدرسي، أدوات منزلية، ومأكولات متنوعة، إضافة إلى أقسام خاصة بالمشغولات اليدوية التراثية التي تعكس تراث سيناء العريق.

ويشارك في المعرض نحو 35 عارضًا وعارضة من مدينتي شرم الشيخ والطور، إضافة إلى عارضين من محافظات أخرى مثل الغربية، السويس، والإسماعيلية، مما أضاف تنوعًا غنيًا للمنتجات المعروضة.

وأكد رئيس المدينة أن هذا المعرض جزء من خطة اللواء خالد مبارك لدعم الأسر البسيطة وتخفيض أسعار السلع لأقصى حد ممكن، مع الإشارة إلى أن معارض مماثلة ستقام في مختلف المدن بهدف دعم المواطنين والمساهمة في استقرار الأسعار.