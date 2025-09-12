حزن يخيم على سرس الليان بالمنوفية بعد مصرع شاب في حادث تصادم

المنوفية- أحمد الباهي:



خيّمت حالة من الحزن بين أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، إثر مصرع شاب على خلفية حادث أليم.



البداية كانت بمنشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وقوع حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر، مرفقة بصورة سيارة حمراء اللون تحمل لوحات "م ق ف- 9738"، مع تأكيد وفاة صاحبها في حادث تصادم، ليتبين أن المتوفى أحد أبناء المدينة.



لم تمر دقائق حتى علمت أسرة الشاب "محمد ز.ب"، أنه مات في الحادث الأليم ونقل جثمانه إلى أحد مستشفى بنها، تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي.



ونعى أهالي سرس الليان الفقيد، مؤكدين سمعته الحسنة وخلقه الحميد، فيما ينتظر الأهالي انتهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه بمقابر عائلته بسرس الليان.







