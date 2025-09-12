إصابة ابنة الفريق سامي عنان و3 آخرين في تصادم على صحراوى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 4 أشخاص بينهم ابنة الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، أمام واحة عمر بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة وادي النطرون، إخطارا بوقوع الحادث، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من: مروة سامي حافظ عنان 48 عاما، أحمد مجدي مصطفى 47 عاما، آية عبد العزيز مصطفى 38 عاما، وتامر فاروق عبد الهادي 52 عاما.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.