طعنًا بسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل مؤذن مسجد على يد أبناء خاله في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي مؤذن مسجد مصرعه، اليوم الجمعة، بعد تعرضه للطعن بعدة طعنات بسلاح أبيض (مطواة) على يد أبناء خاله بجزيرة مطيرة جنوب قوص بمحافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه، "خ.ك"، 57 عامًا، ذهب لزيارة المتهمين لحل مشكلة بينهم وبين نجل شقيقته، إلا أن المشادات تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بالواقعة، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.