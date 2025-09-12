حملات مكبرة لإزالة التعديات والمباني المخالفة بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، بمساحات بلغت 10 أفدنة و12 قيراطًا و15 سهمًا من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة 810 أمتار مربعة، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تهدف إلى التصدي للبناء المخالف واسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت باستخدام معدات الوحدات المحلية وبالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، بمشاركة الأجهزة الأمنية، وشملت مراكز: منفلوط، الفتح، القوصية، أسيوط، صدفا، الغنايم، أبنوب، وساحل سليم، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وتنوعت الإزالات بين مخالفات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وتعديات على الأراضي الزراعية، وأخرى مرتبطة بطلبات تقنين أراضي الإصلاح الزراعي.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر المقبل، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).