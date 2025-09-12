المنوفية - أحمد الباهي:

تجاوبت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية مع استغاثة متداولة على موقع فيسبوك لإنقاذ ثلاث أسر فلسطينية مقيمة داخل مستشفى حميات شبين الكوم، تضم 12 فردًا، بعدما ناشد الأهالي بضرورة التدخل لدعمهم نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة.

نسقت الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية مع جمعية التقوى للتنمية بكفر مناوهلة لتسليم الأسر احتياجات عاجلة، شملت 3 عبوات حفاضات أطفال، و20 علبة سيريلاك، و4 علب لبن بودرة، ومبلغًا ماليًا.

وأتى ذلك بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف صبري عبد الحميد مدير المديرية.

ويجري تجهيز مواد غذائية وأغطية وبطاطين ولحوم، مع استمرار متابعة حالتهم وتلبية متطلباتهم.