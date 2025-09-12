بقرار وزاري.. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي أسيوط الرياضي

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي أسيوط الرياضي، بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

يأتي هذا الإجراء عقب استقالة مجلس الإدارة السابق، إثر صدور حكم قضائي بإنهاء العلاقة الإيجارية للنادي لصالح المحافظة.

ووفقًا للقرار، تتولى اللجنة المكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، إدارة كافة شؤون النادي لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المحافظ: لا مساس باستقرار النادي

وفي سياق متصل، التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعضاء النادي، مؤكدًا حرص المحافظة على تنفيذ أحكام القضاء دون التأثير على استقرار النادي أو أنشطته، مشددًا على أن "مصلحة الأعضاء والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات".

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تضع دعم الشباب والرياضة في صدارة أولوياتها، مؤكدًا التزام المحافظة بالحفاظ على الكيانات الرياضية التاريخية، وعلى رأسها نادي أسيوط الرياضي، الذي سيواصل أداء رسالته كمنبر حيوي لأبناء المحافظة.