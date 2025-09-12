إعلان

بقرار وزاري.. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي أسيوط الرياضي

12:54 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي أسيوط الرياضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي أسيوط الرياضي، بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

يأتي هذا الإجراء عقب استقالة مجلس الإدارة السابق، إثر صدور حكم قضائي بإنهاء العلاقة الإيجارية للنادي لصالح المحافظة.

ووفقًا للقرار، تتولى اللجنة المكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، إدارة كافة شؤون النادي لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المحافظ: لا مساس باستقرار النادي

وفي سياق متصل، التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعضاء النادي، مؤكدًا حرص المحافظة على تنفيذ أحكام القضاء دون التأثير على استقرار النادي أو أنشطته، مشددًا على أن "مصلحة الأعضاء والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات".

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تضع دعم الشباب والرياضة في صدارة أولوياتها، مؤكدًا التزام المحافظة بالحفاظ على الكيانات الرياضية التاريخية، وعلى رأسها نادي أسيوط الرياضي، الذي سيواصل أداء رسالته كمنبر حيوي لأبناء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي أسيوط الرياضي وزارة الشباب والرياضة محافظة أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة