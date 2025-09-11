إعلان

9 مصابين في تصادم مروع بطريق أبشواي السياحي بالفيوم

07:07 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الفيوم - حسين فتحي:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق الفيوم - أبشواي السياحي بالقرب من قرية النصارية.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بالحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن قائد السيارة الربع نقل حاول تخطي دراجة نارية، فاصطدم بالميكروباص القادم في الاتجاه المقابل.

تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي أبشواي المركزي والفيوم العام لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى الموقع، حيث تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

