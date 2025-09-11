بمشاركة 250 شابًا.. انطلاق معسكر "اتحاد بشبابها" في المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات معسكر "اتحاد بشبابها" في المنيا، بمشاركة 250 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات وعدد من القيادات التنفيذية.

يهدف المعسكر، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، إلى تعزيز قيم الوحدة والانتماء وتأهيل الشباب للمشاركة المجتمعية الفعالة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى، حيث شارك الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والقمص إفريم عادل وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس، الذين أكدوا أن شعار المعسكر "شباب واحد.. وطن واحد" يعكس النسيج المصري المتماسك.

ورش عمل لتعزيز الوحدة والوعي السياسي

وتضمنت الفعاليات ورش عمل رئيسية، ناقشت الأولى قيم الوحدة الوطنية والتعايش، بينما ركزت الثانية، التي أدارها الخبير البرلماني الدكتور عبد الناصر قنديل، على الوعي الدستوري وأهمية المشاركة السياسية للشباب.

من جانبه، رحب الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالمشاركين، مؤكدًا أن الوزارة تضع تمكين الشباب في صدارة أولوياتها.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية والمؤسسات المجتمعية لإنجاح مثل هذه المبادرات التي تُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.