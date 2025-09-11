جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات المرحلة الثانية الخاصة بتسليم قطع الأراضي الزراعية بالتجمع التنموي بوادي سعال التابع لمدينة سانت كاترين، والذي جرى إقامته في إطار جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

وسلم مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين قطع الأراضي الزراعية على المستحقين، بواقع منزل وخمسة أفدنة زراعية لكل مستحق، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ويتضمن التجمع 55 منزلًا و 275 فدان، وجرى إقامته بهدف إنشاء وحدات تنموية متكاملة تجمع بين السكن والزراعة، مما يعزز من التنمية المستدامة في المناطق الحدودية.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، إن إنشاء التجمعات التنموية الزراعية على أرض سيناء تجسد خطوة هامة للجهود التي يجري اتخاذها لتحقيق رؤية الدولة لتنمية سيناء مؤكدا على حرص الدولة على تمكين المواطنين، وتوفير فرص حقيقية للاستقرار والعمل من خلال المشاريع التنموية المتكاملة، والتي لا تقتصر على مجرد بناء المنازل بل تشمل توفير الأراضي الزراعية، والمرافق الأساسية من مساجد ومدارس ومرافق خدمية لتضمن حياة كريمة للمواطن.

وأوضح المحافظ، أن كل مواطن مستفيد يحصل على 5 أفدنة زراعية ومنزل، بمقدم تعاقد قيمته 800 ألف جنيه، على أن يُسدد باقي المبلغ بنظام التقسيط على 20 عامًا، مع فترة سماح حتى بداية الإنتاج.

جدير بالذكر، أن جنوب سيناء تضم 7 تجمعات تنموية زراعية سكنية، أنشئت ضمن المشروع القومي لـ"زراعة مليون ونصف فدان"، بمساحة إجمالية بلغت 2850 فدانًا، وتشمل تجمعين في طور سيناء، وأربعة في رأس سدر، وتجمعًا واحدًا في سانت كاترين، وجرى تزويدها بمحطات تحلية، وشبكات صرف ومياه وكهرباء.

وتضمنت خطة التنمية بناء 570 منزلًا كامل التشطيب، كل منزل بمساحة 200 متر مربع، تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام ومضيفة، إلى جانب مسجد، مدرسة، وحدة صحية، ملعب خماسي، و10 محلات بكل تجمع.