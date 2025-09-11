رئيس جامعة الأقصر تتابع أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد

الأقصر - محمد محروس:

تفقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين للعام الجامعي الجديد بكلية السياحةوالفنادق، رافقها الدكتور مايكل مجدي عميد الكلية والدكتور محمد زين وكيل الكلية ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد حراجي وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة والمجتمع وعدد من أعضاء هيئة التدريس وسارة عبد المنعم أمين الكلية؛ وذلك للاطمئنان على سير الإجراءات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب أثناء إجراءات الكشف الطبي.

كما حضرت رئيس الجامعة فعاليات اللقاء التعريفي للطلاب الجدد، والذي تضمن توضيح كافة أقسام كلية السياحة والفنادق للطلاب ونوعية الدراسة بكل قسم.

رحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل بالطلاب، وأكدت حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة، كما دعت الطلاب إلى الاستفادة من الأنشطة الطلابية والخدمات الجامعية المتنوعة بجانب التحصيل الأكاديمي.

وضمن جولتها التفقدية بالكلية؛ تابعت رئيس الجامعة أعمال المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية السياحة والفنادق، مؤكدة أن الكلية تمثل واجهة حضارية للجامعة نظراً لارتباطها الوثيق بقطاع السياحة في الأقصر؛ موجهة بتوفير الدعم للطلاب من أجل إعداد خريج مؤهل علميًا وعمليًا للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.