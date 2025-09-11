إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية الحجيرات فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :



أصيب 3 أشخاص، بطلقات نارية، إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية الحجيرات، مركز قنا.



جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.



وبعد الفحص تبين إصابة "م، يبلغ من العمر 44 عامًا"، ونجل شقيقه "ع، يبلغ من العمر 23 عامًا"، وثالث "م، يبلغ من العمر 28 عامًا"، بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات مركز قنا.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.





