جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور صلاح شحاته، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، والمهندس عبدالمجيد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، جولة تفقدية داخل وديان مدينة الطور لمتابعة مدى جاهزية منشآت أعمال الحماية من أخطار السيول الواقعة بنطاق المدينة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول المقبل.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن جولة التفقدية بهدف التأكد من كفاءة أعمال الحماية التي جرى تنفيذها داخل الوديان التابعة للمدينة، وحصر أي تلفيات تعرضت لها جراء موسم السيول الماضي، للعمل الفوري على صيانتها، وتطهير البرابيخ ومجرى سيل لتكون جاهزة في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح مدير إدارة المياه الجوفية في تصريح اليوم، أن أعمال الحماية من أخطار السيول التي جرى تنفيذها بمنطقة سهل القاع التابع لمدينة الطور تتضمن 8 أعمال، بواقع 5 بحيرات صناعية، و 3 سدود ركامية مكسات بالدبش والمونة بسعة تخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه، بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 245 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء بحيرتين، وساترين لحماية منطقة وادي الأعوج، بتكلفة تصل إلى 150 مليون، وإنشاء بحيرة وحاجز بوادي اسلا، مؤكدًا أنه يجري تحديث الدراسة البحثية لإحداثيات السيول بشكل دوري في ظل التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تغيرات في مواقع وكميات الأمطار والسيول بالمحافظة، لتحديث تصميمات أعمال الحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف الهيدرولوجي، ورفع القدرة الاستيعابية للأعمال الصناعية المقترح تنفيذها من سدود وبحيرات الصناعية في بعض المواقع، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه يقوم ب

جدير بالذكر، أنه يجري إنشاء أعمال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين، والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية، والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها في أغراض الشرب والزرعة، مما يسهم في الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.