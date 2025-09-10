إعلان

محافظ القليوبية يوجه بعلاج مصاب حريق الشدية ببنها في مركز متخصص (صور)

07:29 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بنقل الشاب المصاب في حادث حريق منطقة الشدية بمدينة بنها، والذي وقع منذ أسابيع، إلى مركز متخصص في جراحات التجميل والحروق، يملكه الأستاذ الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشار المحافظ لشئون الصحة.

ويأتي هذا التوجيه لضمان حصول المصاب على أفضل رعاية طبية متخصصة، واستكمال مراحل العلاج لتحقيق أفضل النتائج التجميلية وإزالة آثار الحروق. وقد تم نقل الحالة بالفعل إلى المركز الطبي، حيث بدأ الفريق المعالج بوضع خطة علاجية متكاملة شملت أولى جلسات العلاج بالليزر، مع تحديد مواعيد متابعة دورية لمراحل التعافي.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الدعم والرعاية هو أقل ما يمكن تقديمه لشاب خاطر بحياته لإنقاذ رجل مسن من ألسنة النار أثناء الحريق.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصاب حتى يتماثل للشفاء الكامل، موضحًا أن التضامن المجتمعي ودور الأطباء المتخصصين يعكس حرص الدولة على تخفيف معاناة المواطنين في الأزمات الطارئة.

