إعلان

بسبب صيانة محور التعمير.. تحويلات مرورية بالإسكندرية

06:33 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

محور أبو ذكري الرئيسي ''محور التعمير''

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الصيانة بمحور أبو ذكري الرئيسي "محور التعمير"، ما سيترتب عليه حدوث إعاقة مرورية لحركة السيارات.

ووفقًا لبيان المحافظة، تشمل الأعمال الاتجاه البحري من الإسكندرية إلى الساحل، في المسافة من مخرج كوبري الدخيلة وحتى مدخل كوبري الـ21، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى السبت 13 سبتمبر الجاري.

واعتذرت المحافظة للمواطنين عن الإزعاج المروري، وناشدت قائدي المركبات استخدام طريق الخدمة بدءًا من مخرج الدخيلة لتفادي الزحام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صيانة محور التعمير تحويلات مرورية بالإسكندرية أعمال الصيانة بمحور أبو ذكري الرئيسي محافظة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح