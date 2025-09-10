بسبب صيانة محور التعمير.. تحويلات مرورية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الصيانة بمحور أبو ذكري الرئيسي "محور التعمير"، ما سيترتب عليه حدوث إعاقة مرورية لحركة السيارات.

ووفقًا لبيان المحافظة، تشمل الأعمال الاتجاه البحري من الإسكندرية إلى الساحل، في المسافة من مخرج كوبري الدخيلة وحتى مدخل كوبري الـ21، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى السبت 13 سبتمبر الجاري.

واعتذرت المحافظة للمواطنين عن الإزعاج المروري، وناشدت قائدي المركبات استخدام طريق الخدمة بدءًا من مخرج الدخيلة لتفادي الزحام.