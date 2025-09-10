الشرقية- ياسمين عزت:

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي هيئة الصرف والمكتب الاستشاري، لمناقشة الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بتنفيذ مشروع تغطية 1850 مترًا من مصرف النعامنة بمركز منيا القمح.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ المشروع في أسرع وقت، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى استكمال أعمال الازدواج والتوسعة بطريق ميت أبو علي – بني هلال بطول 4.5 كم، وبتكلفة 65 مليون جنيه، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، استعرض رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية الملامح الأولية للمشروع، موضحًا أنه تم إعداد دراسة عن التغطيات القديمة بالطريق بطول 650 مترًا، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من الري والصرف ومديرية الطرق لمعاينة المواقع على الطبيعة وإعداد تقرير فني شامل تمهيدًا لوضع التصميم الهندسي النهائي.

وشدد المحافظ على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى دراسات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.