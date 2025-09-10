إعلان

بالصور- "ألف بنت.. ألف حلم" يفتح أبواب الرياضة أمام الفتيات بالبحيرة

04:45 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، فعاليات مشروع "ألف بنت.. ألف حلم" لدعم الرياضة النسائية وتشجيع الفتيات على ممارسة الأنشطة الرياضية.

استهدفت الفعاليات توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم داخل مراكز الشباب، حيث جرى تنفيذ أنشطة وتدريبات بمركزي شباب محلة بشر ومركز التنمية الشبابية بإيتاي البارود، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبات الطموحات القادرات على تحقيق أحلامهن في المجال الرياضي.

ويأتي المشروع، في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وتُعد هذه الفعاليات خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الرياضة كحق للجميع، وتعزيز قيم التعاون والانتماء، إلى جانب اكتشاف وصناعة أبطال يمثلون مصر في مختلف المحافل الرياضية.

أبواب الرياضة الفتيات البحيرة مديرية الشباب والرياضة
