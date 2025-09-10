إعلان

اليوم.. قطع المياه عن 5 قرى في المنيا

03:37 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

قطع المياه

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب عن 5 قرى بمركز بني مزار، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب عطل بخط طرد توسعات محطة مياه بني مزار الجديدة.

وبحسب بيان الشركة، فإن القرى المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: القيس، إبشاق، السعدية، أم إلياس وأم السنط، ومن المقرر انقطاع المياه من السادسة مساء اليوم وحتى الثانية منتصف صباح الخميس.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

